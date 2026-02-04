Milan Allegri dopo Bologna | 22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare ma 50 punti …

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan a Bologna, che ha portato la squadra a raggiungere 50 punti in classifica. L’allenatore ha riconosciuto che ottenere 22 risultati utili di fila non è stato facile, ma alla fine i tre punti sono arrivati. Allegri si è detto soddisfatto della prestazione e della continuità dimostrata dai suoi giocatori. Il Milan ora guarda avanti, con la speranza di mantenere questa striscia positiva.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Una partita in controllo: "Ma in controllo gli ultimi dieci minuti. Le partite sono sempre aperte, i ragazzi sono stati bravi. Importante arrivare a 50 punti prima della sosta. Ora dobbiamo recuperare i giocatori che non stanno bene". Come si prepara Pisa-Milan tra dieci giorni: "Domani allenamento poi tre giorni liberi e domenica si riprende verso Pisa.

Daniele Garbo commenta il percorso del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, sottolineando i 20 risultati utili consecutivi ottenuti dal tecnico livornese.

