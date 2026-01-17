Tutte le novità più interessanti viste al Ces di Las Vegas

Al CES 2026 di Las Vegas, l’intelligenza artificiale si avvicina ulteriormente alla vita quotidiana, passando dall’ambito delle dimostrazioni a quello delle infrastrutture di uso comune. Presentate soluzioni innovative per l’abitazione, il lavoro, la mobilità e i data center, che segnano un passo importante verso un’integrazione più vasta e concreta di questa tecnologia nelle attività di tutti i giorni.

Al CES 2026 di Las Vegas l'intelligenza artificiale prova a uscire definitivamente dalla dimensione "demo" per diventare infrastruttura quotidiana: in casa, al lavoro, in mobilità e perfino nei data center. Non è solo una questione di nuovi gadget, ma di ecosistemi che parlano tra loro, assistenti "agenti" che coordinano azioni tra dispositivi e una corsa alla potenza (anche energetica) che sposta il baricentro dall'hardware puro all'orchestrazione software. Un'edizione che la stessa CTA, l'associazione che organizza l'evento, ha raccontato come quella del passaggio " dalla teoria all'applicazione pratica " della tecnologia nella vita di tutti i giorni.

