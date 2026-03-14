Beast | nel cuore della bestia in un thriller ricco di sorprese – Recensione

Prossima ai trent’anni, la guida turistica Moll Huntford vive ancora con i genitori nella casa borghese di proprietà sull’isola di Jersey. Si prende cura del padre malato di demenza ed è soffocata da una madre oppressiva che la controlla ossessivamente, anche per via di un tragico evento che ha visto protagonista Moll nell’adolescenza. La protagonista di Beast sta festeggiando il compleanno quando la sorella le ruba la scena, annunciando la propria gravidanza. Decide così di scappare dal party in suo onore per ubriacarsi in discoteca fino al mattino successivo, dove è vittima di un tentativo di violenza da parte di un ragazzo con cui aveva trascorso la serata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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