Slingshot | un thriller fantascientifico ricco di incognite – Recensione
L’astronave Odyssey 1 viaggia da mesi nel vuoto cosmico con a bordo tre membri dell’equipaggio: John, ingegnere alle prese con dubbi sempre più insinuanti sulla propria sanità mentale; il capitano Franks, figura autoritaria dalle intenzioni via via più ambigue; e Nash, copilota che per primo mostra i segni di una crisi psicologica profonda. La missione prevede una manovra estremamente rischiosa, il cosiddetto Slingshot da cui il film prende il titolo: sfruttare la gravità di Giove per proiettarsi verso Saturno, risparmiando carburante ma correndo il rischio di essere deviati per sempre nello spazio profondo qualora qualcosa andasse storto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
