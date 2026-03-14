Bastoni il Camuno

Bastoni il Camuno è stato colpito da un incidente di lavoro che ha coinvolto un operaio. La vittima è rimasta ferita dopo essere stata investita da un mezzo durante le operazioni di carico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze. La persona ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il giusto riconoscimento bipartisan della regione Lombardia all'interista fischiato da mezza Italia, la stessa che ha sempre chiuso i pertugi morali davanti alla mano infingarda de Diòs E’ una gran bella notizia, o almeno un bel respiro controcorrente, che in un paese asfissiato dal giustizialismo sia tribale sia ordinamentale; in un paese che si avvia a votare No al referendum castale (e per fortuna c’è il gran garantista, ma anche interista, Giuliano Pisapia in campo per il Sì), è una bella notizia si diceva che Alessandro Bastoni sia stato scelto per ricevere il premio “Rosa Camuna” della Regione Lombardia che riconosce pubblicamente “l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bastoni il Camuno Articoli correlati Pian Camuno: visita guidata "Riscoprendo Pian Camuno"In occasione della festa patronale di Sant'Antonio Abate, una visita guidata speciale vi porterà alla scoperta del patrimonio storico, artistico e... Cividate Camuno: Mostra "Il Castello Ritrovato"Dopo l’esordio autunnale a Darfo Boario Terme, la mostra "Il castello ritrovato" approda ora a Cividate, portando al pubblico il primo racconto... Contenuti utili per approfondire Bastoni il Camuno Bastoni, di nuovo bufera: candidato ad un premio dopo il caso in Inter-JuventusDopo il caso in Inter-Juventus, Alessandro Bastoni è stato candidato ad un premio il Rosa Camuna. Ancora polemiche sul difensore. newsmondo.it Bastoni premiato dopo il caso di Inter-Juve: Ha chiesto scusa, non è da tuttiI riflettori su Alessandro Bastoni continuano ad essere accesi. Il difensore centrale dell'Inter e della Nazionale, è stato il protagonista dell'espulsione di Kalulu nel corso della sfida di campionat ... msn.com