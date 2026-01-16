Pian Camuno | visita guidata Riscoprendo Pian Camuno
Durante la festa di Sant'Antonio Abate, “Riscoprendo Pian Camuno” offre una visita guidata al centro storico, permettendo di conoscere meglio il patrimonio storico e artistico del paese. Un'occasione per scoprire le peculiarità e le curiosità di questa località, arricchendo la comprensione delle sue tradizioni e della sua storia. Un percorso pensato per chi desidera approfondire le radici culturali di Pian Camuno in modo semplice e autentico.
In occasione della festa patronale di Sant'Antonio Abate, una visita guidata speciale vi porterà alla scoperta del patrimonio storico, artistico e delle curiosità del centro storico di Pian Camuno.La passeggiata prevede l’accesso a luoghi solitamente non visitabili o di particolare rilievo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: A Pian Camuno è già Natale: Beata in Festa con mercatini e stand gastronomici
Leggi anche: Cividate Camuno, bagno nell’Oglio ghiacciato in ricordo di Federico Troletti
Domenica alla scoperta dell’antico centro storico di Pian Camuno - Un’occasione per riscoprire il patrimonio storico e artistico del territorio di Pian Camuno e altre curiosità. quibrescia.it
Vandali in azione questa notte alla stazione ferroviaria di Pian Camuno: stamattina i pendolari hanno trovato vetrine distrutte e detriti dappertutto nella sala d'attesa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.