Pian Camuno | visita guidata Riscoprendo Pian Camuno

Durante la festa di Sant'Antonio Abate, “Riscoprendo Pian Camuno” offre una visita guidata al centro storico, permettendo di conoscere meglio il patrimonio storico e artistico del paese. Un'occasione per scoprire le peculiarità e le curiosità di questa località, arricchendo la comprensione delle sue tradizioni e della sua storia. Un percorso pensato per chi desidera approfondire le radici culturali di Pian Camuno in modo semplice e autentico.

Vandali in azione questa notte alla stazione ferroviaria di Pian Camuno: stamattina i pendolari hanno trovato vetrine distrutte e detriti dappertutto nella sala d'attesa

