Basta alla commistione tra chi accusa e chi giudica | Forza Italia spiega le ragioni del Sì

In piazza Saffi a Forlì, Forza Italia ha allestito oggi un banchetto informativo per promuovere il sì al referendum sulla Giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. La manifestazione si è svolta nei pressi della sede del partito e ha visto la partecipazione del movimento per spiegare le proprie posizioni sul voto. La giornata ha coinvolto attivisti e cittadini interessati all’argomento.

Incontro con i cittadini per Rosaria Tassinari, Joseph Catalano, Giuseppe Petetta e Barbara Semeraro: "Esigenza comune di assicurare all'Italia una riforma che difenda la dignità della persona" ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Già ufficializzato il dopo Lotti, è il 20enne Luca Ulivi il nuovo assessore. "Profilo giovane per portare nuova energia" Nasce in Consiglio comunale il gruppo 'Pri-Lega': "Rimpasto in giunta? Mai dire mai" Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Meldola in sala Versari per il 'sì': "Un'opportunità unica per migliorare il sistema"... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati "Chi accusa non giudica". Ad Arezzo le ragioni del Sì al referendumLa Borsa Merci di Arezzo ha ospitato l'incontro pubblico dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia Un confronto netto... Riforma della Giustizia: Il sorteggio del CSM e il Giusto Processo - ORA Piemonte Aggiornamenti e contenuti dedicati a Forza Italia Discussioni sull' argomento Basta alla commistione tra chi accusa e chi giudica: Forza Italia spiega le ragioni del Sì; Referendum, Nordio: Se vince il no resto qui. L’Anm: indipendenza da tutelare; Basta alla commistione tra chi accusa e chi giudica | Forza Italia spiega le ragioni del Sì. Forza Italia. . Pov: spiega il tuo Sì al Referendum sulla Giustizia in una sola battuta. facebook È online la quattordicesima puntata di Forza 4! Con Luca Squeri, Deputato di Forza Italia, intervistata da Paolo Emilio Russo e Salvatore Dama. Abbiamo parlato soprattutto di energia, spaziando dalle rinnovabili all’importanza del nucleare. x.com