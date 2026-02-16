Chi accusa non giudica Ad Arezzo le ragioni del Sì al referendum

Arezzo si anima con il dibattito sul referendum, dopo che i sostenitori del Sì hanno organizzato un incontro pubblico per spiegare le loro ragioni. La causa di questa iniziativa è la necessità di chiarire i punti chiave della riforma della giustizia, che divide opinioni e mette in discussione il ruolo di chi accusa. Durante l’evento, si sono confrontati esperti e cittadini, con interventi che hanno messo in luce le novità previste e le possibili conseguenze.

La Borsa Merci di Arezzo ha ospitato l'incontro pubblico dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia Un confronto netto su uno dei nodi centrali della riforma della giustizia, sul quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi attraverso il referendum del 22 e 23 marzo. La Borsa Merci di Arezzo ha ospitato l'incontro pubblico dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia. Un folto pubblico ha confermato che il tema non è solo tecnico né riservato agli addetti ai lavori: è politico, culturale e riguarda direttamente la libertà dei cittadini e la qualità della democrazia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No" Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino, si sono svolti ieri due incontri distinti tra sostenitori del Le ragioni del Sì al referendum in un dibattito al Neglia Questa mattina si è acceso un acceso confronto al Neglia, dove si è discusso delle ragioni per votare Sì al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi accusa non giudica; Chi accusa non giudica, sì alla separazione delle carriere: il 13 febbraio ad Arezzo dibattito in vista del referendum sulla giustizia; Azione vota sì al referendum sulla separazione delle carriere; Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO. Chi accusa non giudicaIl dibattito sulla riforma della giustizia approda nel cuore della città. Venerdì 13 febbraio, alle ore 17:00, la Borsa Merci di Piazza Risorgimento ospiterà l’incontro pubblico intitolato Chi accusa ... teletruria.it REFERENDUM: IO VOTERÒ SÌ e in questi giorni vi racconterò perché Partiamo dalla separazione delle carriere. Rafforza l’imparzialità del giudice: chi giudica non deve avere lo stesso percorso professionale di chi accusa. Due funzioni diverse, due x.com "La separazione delle carriere rappresenta una riforma di civiltà, attesa da anni, che rafforza le garanzie dei cittadini e rende più chiaro il ruolo di chi accusa e di chi giudica." - facebook.com facebook