Basilicata | 5 milioni per riqualificare i beni culturali

La Regione Basilicata ha destinato più di cinque milioni di euro a un piano straordinario per la riqualificazione dei beni culturali e delle infrastrutture culturali della regione. La somma viene destinata a interventi di recupero e miglioramento di edifici e spazi dedicati alla cultura. La decisione riguarda progetti specifici approvati dalla giunta regionale per valorizzare il patrimonio culturale locale.

La Regione Basilicata ha stanziato oltre cinque milioni di euro per un piano straordinario dedicato alle infrastrutture culturali. Questa decisione, approvata dalla giunta regionale, mira a trasformare gli spazi pubblici in motori di sviluppo economico e coesione sociale. L’iniziativa punta a migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi nei territori lucani attraverso interventi mirati. I fondi saranno distribuiti sotto forma di contributi che possono raggiungere fino a 250 mila euro per ogni singolo progetto approvato. La copertura finanziaria prevede il rimborso totale delle spese ammissibili sostenute dai Comuni e dalle Province proprietarie degli immobili interessati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 5 milioni per riqualificare i beni culturali Articoli correlati L’articolo 9 della costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni": Tomaso Montanari a BolognaVenerdì 27 febbraio alle ore 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora... Mezzo milione per l’Appartamento Pascoli. Borgonzoni: "Valore ai nostri beni culturali"A San Mauro Pascoli in arrivo 500mila euro dal Ministero della Cultura per proseguire nel percorso di recupero e valorizzazione del compendio di... Una selezione di notizie su Basilicata 5 milioni per riqualificare... Temi più discussi: Basilicata, 25 richieste per il Piano di edilizia scolastica da 9,5 milioni; Basilicata: oltre 9 milioni di euro per le imprese lucane; Sanità lucana, 4 milioni per ridurre le liste di attesa. Napoli (FdI): Intervento importante; Corte dei conti di Basilicata, allarme su riforme e organici: oltre 3.500 fascicoli pendenti. Basilicata, fondi per le infrastrutture culturali: disponibili oltre 5 milioni di euroLa Regione Basilicata lancia l’Avviso pubblico Programma Infrastrutture Culturali per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere crescita e coesione sociale. trmtv.it In Basilicata oltre cinque milioni per adeguare le infrastrutture culturaliE' di oltre cinque milioni di euro la dotazione finanziaria del bando pubblico su Programma infrastrutture culturali, approvato dalla giunta regionale di Basilicata e che si pone l'obiettivo di sos ... ansa.it Diretta | Aggiornamenti e collegamenti dai campi da gioco di Puglia e Basilicata Sabato 14 marzo su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del digitale terrestre streaming su www.antennasud.com scarica la nostra APP su https - facebook.com facebook Rocco Papaleo sa parlare dell’amata Basilicata trasformando la sua terra e le sue caratteristiche in un vero e proprio personaggio x.com