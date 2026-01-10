Carrarese-Bari 1-0 | le pagelle dei biancorossi

Analisi delle prestazioni dei biancorossi nel match Carrarese-Bari 1-0. La squadra di Vivarini ha mostrato difficoltà nel trovare ritmo e idee offensive, mentre quella di Calabro ha meritato la vittoria grazie a maggiore determinazione. Un risultato che evidenzia alcune criticità del Bari, ancora in cerca di continuità e solidità in questa fase della stagione.

Un Bari impaurito, appesantito e senza idee è stato superato di misura sul campo della Carrarese. Vittoria meritata per la squadra di Calabro, che - pur mostrando dei limiti - ha avuto più fame di quella di Vivarini, apparsa ancora una volta inspiegabilmente sulle gambe. Il mercato che non. 🔗 Leggi su Baritoday.it

