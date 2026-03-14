Bari-Reggiana 4-1 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari ha battuto la Reggiana 4-1 nella partita della 30ª giornata di Serie B, ottenendo una vittoria che rappresenta un risultato importante per la classifica. La squadra biancorossa ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa tre punti fondamentali nello scontro diretto. La partita si è svolta nello stadio di casa del Bari, davanti al proprio pubblico.

Vittoria che dà ossigeno per il Bari, che ha avuto la meglio 4-1 sulla Reggiana nello scontro salvezza della 30ª giornata di Serie B, fornendo una prestazione convincente. Davanti non c'era sicuramente uno degli avversari più irresistibili, ma la squadra di Longo ha fornito una risposta di carattere alla brutta sconfitta sul campo del Pescara. Partita indirizzata dalle prime fasi con Artioli, poi show di Rao e gol di Moncini. Cerofolini 6,5: Osserva la gara da spettatore per larghi tratti, poi nega la rete a Portanova ma non riesce a tenere la porta inviolata sul colpo di testa di Lusuardi. Cistana 6: Stringe i denti e va in campo, aiutando la squadra a rischiare poco e dando il solito contributo in fase d'impostazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Carrarese-Bari 1-0: le pagelle dei biancorossiUn Bari impaurito, appesantito e senza idee è stato superato di misura sul campo della Carrarese. Approfondimenti e contenuti su Bari Reggiana 4 1 le pagelle dei... Temi più discussi: Bari-Reggiana 4-1: le pagelle dei biancorossi; Il Bari travolge la Reggiana: al San Nicola finisce 4-1; Serie BKT, Bari-Reggiana 4-1: il tabellino; Serie B 2025/26 - Bari - Reggiana 4-1 - Video. Bari travolge Reggiana 4-1 al San Nicola nella trentesima giornata di Serie BFRANCESCO LOIACONO - Una vittoria convincente per il Bari che supera 4-1 la Reggiana allo stadio San Nicola nella trentesima giornata di Serie B, consolidando la propria posizione in classifica e mo ... giornaledipuglia.com Serie B, Diretta Bari Reggiana, streaming video tv: in palio c'è una partita di importanza vitale per evitare la retrocessione (14 marzo 2026)Serie B, Diretta Bari Reggiana, streaming video tv: in palio c'è una partita di importanza vitale per evitare la retrocessione (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Il direttore sportivo della Reggiana commenta il tonfo di Bari e conferma mister Rubinacci: “Non è in discussione”. Lunedì squadra in ritiro per preparare il turno infrasettimanale facebook Calcio, il Bari batte la Reggiana 4-1 e rivede la zona play out. Decisivo il funambolo biancorosso Rao autore di una doppietta #ANSA x.com