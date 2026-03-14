Banca delle Visite Latina si conferma Comune Amico

Il Comune di Latina ha ufficialmente aderito al protocollo d’intesa con la fondazione Banca delle Visite ETS, confermando il proprio impegno a sostenere le persone più fragili della comunità. Questa collaborazione mira a offrire servizi e assistenza a chi ne ha bisogno, rafforzando il rapporto tra amministrazione e cittadini. La decisione è stata comunicata attraverso un atto formale dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Latina rinnova il proprio impegno al fianco dei cittadini più fragili attraverso l'adesione formale al protocollo d’intesa con la fondazione Banca delle Visite ETS. Con la deliberazione di giunta approvata ieri, l'esecutivo ha dato il via libera alla prosecuzione di questa importante collaborazione, confermando Latina nel circuito nazionale come “Comune Amico”. Il progetto ha l’obiettivo di garantire l’accesso a prestazioni mediche specialistiche ed esami diagnostici a soggetti che versano in stato di bisogno economico, sociale o familiare, anche momentaneo. Oltre al sostegno per la salute umana, l’intesa include i... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Accesso alle cure per i più fragili: Etikey entra nel progetto nazionale Banca delle VisiteEtikey Impresa Sociale ha firmato il protocollo di adesione al progetto nazionale “Banca delle Visite”, promosso dalla Fondazione Banca delle Visite... Tutto quello che riguarda Comune Amico Temi più discussi: Banca delle Visite, Latina si conferma Comune Amico; Latina rinnova l’adesione a Banca delle Visite: confermato lo status di Comune Amico; ETIKEY ADERISCE ALLA BANCA DELLE VISITE: AL VIA IL PROTOCOLLO; Accesso alle cure per i più fragili: il progetto arriva anche a Latina. Banca delle Visite, Latina si conferma Comune AmicoIl Comune di Latina rinnova il proprio impegno al fianco dei cittadini più fragili attraverso l'adesione formale al protocollo d’intesa con la fondazione Banca delle Visite ETS. Con la deliberazione d ... latinatoday.it Accesso alle cure per i più fragili: Etikey entra nel progetto nazionale Banca delle VisiteEtikey Impresa Sociale ha firmato il protocollo di adesione al progetto nazionale Banca delle Visite, promosso dalla Fondazione Banca delle Visite Ets con l'obiettivo di rafforzare sul territorio un ... latinatoday.it Anche per questo, dal 2019, ci siamo dichiarati COMUNE AMICO DELLE API, con azioni concrete che vanno dalla sospensione dell’uso di diserbanti, nelle aree pubbliche, alle piantumazioni erbacee, arboree ed arbustive, nelle aree “pilota” definite come Ca facebook