Accesso alle cure per i più fragili | Etikey entra nel progetto nazionale Banca delle Visite

Etikey Impresa Sociale ha aderito al progetto nazionale “Banca delle Visite”, promosso dalla Fondazione Banca delle Visite Ets. La firma del protocollo di adesione mira a creare una rete di solidarietà sul territorio, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure per le persone più fragili. Il progetto si rivolge a chi vive condizioni di difficoltà e mira a garantire un supporto concreto.

Etikey Impresa Sociale ha firmato il protocollo di adesione al progetto nazionale "Banca delle Visite", promosso dalla Fondazione Banca delle Visite Ets con l'obiettivo di rafforzare sul territorio una rete concreta di solidarietà per garantire l'accesso alle cure anche a chi vive una condizione.

