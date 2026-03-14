Auto si ribalta a Garbagnate Monastero | paura per una 24enne

A Garbagnate Monastero, intorno alle 12.30, un'auto si è ribaltata lungo la strada tra Barzago e Costa Masnaga, nel tratto di via Milano vicino a un'area boschiva e all'incrocio con via Como. L’incidente ha coinvolto una donna di 24 anni, che si trovava al volante al momento dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di recupero e assistenza.

Una giovane donna è rimasta ferita nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo dopo essersi ribaltata con la sua auto lungo la strada comunale Barzago-Costa Masnaga Allarme in Brianza. Verso le 12.30 si è verificato un ribaltamento che ha coinvolto una sola persona lungo la strada che collega Barzago a Costa Masnaga, nel tratto di via Milano che attraversa una zona boschiva nei pressi dell'incrocio con via Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, che hanno supportato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza il veicolo. L'ambulanza della Croce Verde Bosisio e l'auto infermieristica hanno prestato le prime cure alla conducente direttamente sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Auto si ribalta nella notte: 24enne in codice rossoGrave incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 179 in località contrada Ponte Teano nel comune di Pontecorvo (Frosinone). Tutti gli aggiornamenti su Garbagnate Monastero Temi più discussi: ? Auto si ribalta a Garbagnate Monastero: paura per una 24enne; Garbagnate Monastero, auto esce di strada e si ribalta. Intervento dei vigili del fuoco; Garbagnate: auto si ribalta, ferita la giovane alla guida. Auto si ribalta a Garbagnate Monastero: paura per una 24enneUna giovane donna è rimasta ferita nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo dopo essersi ribaltata con la sua auto lungo la strada comunale Barzago-Costa Masnaga ... leccotoday.it Garbagnate Monastero, auto esce di strada e si ribalta. Intervento dei vigili del fuocoLa chiamata ai soccorsi è scattata alle 12.30 circa Alla guida dell’auto una ragazza di 24 anni, portata in pronto soccorso in codice giallo GARBAGNATE MONASTERO – Intervento all’ora di pranzo di oggi ... lecconotizie.com Intervento nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, per i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco intervenuti a Garbagnate Monastero per un'auto ribaltata. La conducente è stata condotta in Ospedale dai sanitari della Croce Verde Bosisio per accertamenti. Pre facebook