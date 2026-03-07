Atalanta vincere in casa contro l’Udinese per ripartire anche in campionato

L'Atalanta si prepara a giocare in casa contro l’Udinese, considerando questa partita come un'occasione per riprendere il cammino in campionato dopo le ultime sfide. La squadra bergamasca affronta la terza di quattro partite in dieci giorni, seguendo le sconfitte con il Sassuolo e il pareggio sul campo della Lazio. La sfida contro l’Udinese si inserisce in un ciclo intenso che include anche una gara contro il Bayern Monaco.

Bergamo. Nuova tappa del tour de force, la terza di quattro sfide in 10 giorni. Alle spalle ci sono la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio sul campo della Lazio, due trasferte, davanti invece il match contro l’Udinese e poi la super sfida contro il Bayern Monaco, entrambe in casa. Guai però a pensare che i pensieri nerazzurri siano già sulla Champions. D’altronde Palladino lo ha confessato nella conferenza stampa dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia: “Stamattina col mio staff stavamo già guardando all’Udinese”. Già, perché la sfida non è di quelle banali. Tutt’altro. Basta pensare che nel 2025 i due viaggi nella regione più a est d’Italia si sono conclusi con uno 0-0 a gennaio sotto Gasperini e una sconfitta per 1-0 firmata dal grande ex Zaniolo a novembre nella gestione Juric. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

