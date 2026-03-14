Ascolti TV | Venerdì 13 Marzo 2026 The Voice Generations svetta al 22.8% la maratona di Io Sono Farah 16.5%

Venerdì 13 marzo 2026, su Rai1, The Voice Generations ha raggiunto 3.233.000 spettatori con uno share del 22,8%. La maratona di Io Sono Farah ha registrato 16,5% di share, coinvolgendo un pubblico più ampio. La serata televisiva ha visto quindi una forte presenza per il programma musicale e una copertura significativa per la maratona dedicata alla protagonista.

Nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations interessa 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share dalle 21:59 alle 00:17. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.786.000 spettatori con uno share del 16.5% dalle 22:04 alle 1:40. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 650.000 spettatori pari al 3.5% e Oltre il Paradiso 487.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Aquaman incolla davanti al video 843.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 La Pelle del Mondo segna 464.000 spettatori (2.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (887.000 – 4.5%), Quarto Grado totalizza 1.101.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 941. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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