ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 | THE VOICE GENERATIONS 22,8% CHIUDE IO SONO FARAH 16,5% QUARTO GRADO DE MARTINO 23,4% VS SCOTTI 24,2%

Il pubblico televisivo di venerdì 13 marzo 2026 ha seguito principalmente la finale di The Voice Generations, che ha raggiunto il 22,8% di share, e il capitolo conclusivo di Io Sono Farah, con il 16,5%. Quattro Grado ha ottenuto il 23,4% con De Martino, mentre Scotti si è fermato al 24,2%. Sono stati questi gli episodi più visti della serata.

ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 13 marzo 2026 con The Voice Generations e il gran finale di Io Sono Farah. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – 4300 22.20 Affari Tuoi – 4700 23.40 The Voice Generations – 3233 22.80 TC – x G – x O – x The Voice Generations – x... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 13 MARZO 2026: THE VOICE GENERATIONS (22,8%), CHIUDE IO SONO FARAH (16,5%), QUARTO GRADO, DE MARTINO (23,4%) VS SCOTTI (24,2%) Articoli correlati Leggi anche: ASCOLTI TV 13 MARZO 2026: THE VOICE GENERATIONS, CHIUDE IO SONO FARAH, QUARTO GRADO, DE MARTINO VS SCOTTI Ascolti TV Venerdì 6 Marzo 2026. Super Scotti al 28.8%, The Voice Generations 18.7%, Io Sono Farah 14.7%Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, su Rai1 The Voice Generations ha catturato l’attenzione di 2. Una raccolta di contenuti su ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 THE VOICE... Temi più discussi: Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra Le Libere Donne e Taratata. De Martino sopra Scotti; Ascolti tv ieri, trionfa 'Don Matteo 15'. Gerry Scotti 'sorprende' De Martino; Ascolti tv, nuovo colpo di scena nella sfida Scotti vs De Martino: i dati Auditel per l'access prime time; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti. Ascolti tv venerdì 13 marzo: The Voice Generations, Io sono Farah, AquamanAscolti tv 13 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 13 marzo, Antonella Clerici regina del venerdì. Scontro De Martino e ScottiAntonella Clerici conduce su Rai 1 The Voice Generations e Canale 5 risponde con Io sono Farah. De Martino contro Gerry Scotti: tutti gli ascolti. dilei.it ASCOLTI #SPOTIFY 12/03/2026 #Esibizionista #39 (+4) con 111.275 ascolti #PiazzaSanMarco #170 (+23) con 51.188 ascolti #Annalisa #Ascolti x.com RDS 100% Grandi Successi. . Ascolti Harry Styles e appare davanti a te… Harry Styles! È quello che è successo a una fan del cantante, protagonista di un incontro che definire "da film" sarebbe riduttivo. Mentre passeggiava per le strade della Grande Mela co - facebook.com facebook