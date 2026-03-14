ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 | THE VOICE GENERATIONS 22,8% CHIUDE IO SONO FARAH 16,5% QUARTO GRADO DE MARTINO 23,4% VS SCOTTI 24,2%

Da bubinoblog 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pubblico televisivo di venerdì 13 marzo 2026 ha seguito principalmente la finale di The Voice Generations, che ha raggiunto il 22,8% di share, e il capitolo conclusivo di Io Sono Farah, con il 16,5%. Quattro Grado ha ottenuto il 23,4% con De Martino, mentre Scotti si è fermato al 24,2%. Sono stati questi gli episodi più visti della serata.

ASCOLTI TV 13 MARZO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 13 marzo 2026 con The Voice Generations e il gran finale di Io Sono Farah. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1  – x Cinque Minuti – 4300 22.20 Affari Tuoi – 4700 23.40 The Voice Generations – 3233 22.80 TC – x G – x O – x The Voice Generations – x... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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