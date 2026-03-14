Ascolti tv 13 marzo 2026 | The Voice Generations 22.8% Io sono Farah 16.5% Affari Tuoi 23.4% La Ruota della Fortuna 24.2% | Dati Auditel

Il 13 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto sfidarsi su Rai1 e Canale 5. Su Rai1,

Ascolti tv venerdì 13 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ The Voice Generation ” contro “ Io sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 13 marzo 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: The Voice Generations vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 13 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Generationw” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto? Rai1: The Voice Generations, la seconda puntata della nuova edizione del talent musicale che vede gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi presentato da Antonella Clerici ha incollato alla tv 3. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Seconda puntata di «The Voice Generations»: stessa storia, stesso posto e solita cascata di lacrime. Il rischio glicemia in queste Blind Audition è talmente alto che servirebbe l’insulina nel kit di sopravvivenza del telespettatore, travolto da uno spin-off che trasf - facebook.com facebook

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