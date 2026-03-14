È morto a Firenze a 91 anni il gallerista Carlo Frittelli, una figura di rilievo nel mondo dell’arte contemporanea e del secondo Novecento. Frittelli era noto per aver gestito una galleria che ha promosso artisti italiani e internazionali, contribuendo alla scena artistica della città. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore culturale locale e internazionale.

Aveva 91 anni. Ha reso la sua galleria un punto di riferimento internazionale il secondo Novecento È morto a Firenze a 91 anni il gallerista Carlo Frittelli, punto di riferimento per l’arte contemporanea e del secondo Novecento. Nato il 2 gennaio 1935, aveva avviato in città il Centro d’arte Spaziotempo in piazza Peruzzi.Nel 2006, insieme al figlio Simone (oggi direttore), aveva inaugurato la Frittelli Arte Contemporanea nella sede di via Val di Marina 15, a Novoli: circa 2.000 mq ristrutturati dall’architetto Adolfo Natalini, con area permanente “Le Stanze” e un piccolo auditorium per video, incontri e seminari. Nipote del pittore ottocentesco Raffaello Sorbi, Frittelli ha unito in carriera esperienze di artista e collezionista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Impegno civile e amore per la bellezza. La città piange il gallerista Carlo FrittelliUn grande collezionista, scopritore di talenti e profondamente innamorato della sua città.

Una raccolta di contenuti su Carlo Frittelli

Temi più discussi: Arte: addio al gallerista Carlo Frittelli; Addio a Carlo Frittelli, la sua galleria d’arte ha accompagnato decenni di vita culturale; Impegno civile e amore per la bellezza La città piange il gallerista Carlo Frittelli.

Morto Carlo Frittelli, la sua galleria d’arte ha accompagnato decenni di vita culturale a FirenzeFirenze dice addio a Carlo Frittelli, che ha reso la sua galleria d'arte un punto di riferimento internazionale per l'arte contemporanea e del secondo Novecento. Scompare all’età di 91 anni ... corrierefiorentino.corriere.it

Morto il gallerista Carlo Frittelli, aveva 91 anniIl cordoglio di Funaro: Protagonista raffinato della vita culturale cittadina. Bettarini: Lascia un'eredità preziosa ... nove.firenze.it

Firenze dice addio a Carlo Frittelli, che ha reso la sua galleria d'arte un punto di riferimento internazionale per l'arte contemporanea e del secondo Novecento. Scompare all’età di 91 anni facebook

Addio a Carlo Frittelli, la sua galleria d’arte ha accompagnato decenni di vita culturale x.com