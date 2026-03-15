La città piange Carlo Frittelli, gallerista e grande collezionista morto all’età di 91 anni. Decano dei galleristi locali, era conosciuto per il suo impegno civile e l’amore per la bellezza. Frittelli si è distinto come scopritore di talenti e figura centrale nella scena culturale fiorentina. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama artistico della città.

Un grande collezionista, scopritore di talenti e profondamente innamorato della sua città. Carlo Frittelli (nella foto), decano dei galleristi della città, se ne è andato all’età di 91 anni, lasciando un segno nella vita culturale fiorentina e non solo. Impegno e dedizione che continueranno ora attraverso la sua galleria Frittelli Arte Contemporanea, inaugurata nel 2006 a Novoli, che oltre ad essere importante spazio espositivo da duemila metri quadrati, è anche sede degli Archivi di Opera Grafica di Pino Pascali, Gianni Bertini, Vinicio Berti, Paolo Masi e Luciano Ori. L’attaccamento alla sua Firenze lo aveva dimostrato anche due anni fa, quando nonostante l’età aveva deciso di candidarsi al consiglio comunale in supporto di Sara Funaro con la lista ’Anima 2030’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impegno civile e amore per la bellezza. La città piange il gallerista Carlo Frittelli

Articoli correlati

Leggi anche: Arte: addio al gallerista Carlo Frittelli

L'impegno civile come dovere: la politica regionale piange Peppino GiorginiSAN BENEDETTO DEL TRONTO – La galassia dei 5 Stelle e il mondo della politica marchigiana sono in lutto per la scomparsa di Giuseppe Giorgini, noto a...

Approfondimenti e contenuti su Carlo Frittelli

Argomenti discussi: Impegno civile e amore per la bellezza. La città piange il gallerista Carlo Frittelli.

Morto il gallerista Carlo Frittelli, aveva 91 anniIl cordoglio di Funaro: Protagonista raffinato della vita culturale cittadina. Bettarini: Lascia un'eredità preziosa ... nove.firenze.it

Morto Carlo Frittelli, la sua galleria d’arte ha accompagnato decenni di vita culturale a FirenzeFirenze dice addio a Carlo Frittelli, che ha reso la sua galleria d'arte un punto di riferimento internazionale per l'arte contemporanea e del secondo Novecento. Scompare all’età di 91 anni ... corrierefiorentino.corriere.it