Olimpiadi 2026 atleti e tifosi scoprono il tiramisù Viaggio nel ristorante dove il dolce è nato

Durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, molti atleti e tifosi stranieri hanno scoperto il tiramisù, un dolce simbolo del nostro paese. La causa di questa scoperta è stata la presenza di un ristorante che serve questa specialità proprio nel centro della città. Un gruppo di visitatori ha condiviso il momento di assaggiare il dessert, commentando con entusiasmo il suo gusto cremoso e intenso. Questa esperienza ha reso ancora più piacevole la loro permanenza in Italia durante le gare.

Per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 molti tifosi e atleti stranieri hanno avuto la possibilità di conoscere il tiramisù, uno dei dolci più celebri della cucina italiana. AP ha voluto conoscere meglio il celebre dessert andando a Treviso nel ‘ Ristorante Le Beccherie ‘, locale dove è nato il tiramisù nel 1972. “Non è il gusto del caffè o del cacao, né quello del mascarpone, dei savoiardi o delle uova”, ha detto Manuel Gobbo chef del locale: “No, è il risultato di tutti questi ingredienti insieme, l’equilibrio di questi ingredienti”. “Il gusto è un ricordo. E secondo me, il tiramisù racchiude molti ricordi, molta storia, molto cuore, ed è per questo che rimane forse il dessert più affascinante della cucina italiana”, ha aggiunto Paolo Lai, proprietario del Ristorante Le Beccherie Questo articolo Olimpiadi 2026, atleti e tifosi scoprono il tiramisù.🔗 Leggi su Lapresse.it

