A Arezzo, un uomo di 30 anni di origini nigeriane è stato arrestato nel parco del Pionta dalla Polizia, che lo ha trovato con dieci involucri termosaldati in bocca contenenti cocaina ed eroina. L’uomo è stato fermato durante un controllo e subito sottoposto a perquisizione. I poliziotti hanno sequestrato la droga e portato l’uomo in commissariato per ulteriori accertamenti.

AREZZO – La Polizia ha arrestato ad Arezzo un 30enne di origini nigeriane perché in bocca aveva dieci involucri termosaldati contenenti cocaina ed eroina. Una volante della polizia stava effettuando vari passaggi nei pressi del parco del Pionta e l’attenzione degli agenti è stata attirata da un uomo che si aggirava proprio in quei dintorni e che alla vista dell’auto di servizio cambiava direzione cercando di nascondersi tra la vegetazione. L’equipaggio ha quindi raggiunto l’uomo presso l’altro varco di ingresso del parco. Il 30enne, spiegano gli investigatori in una nota, ha da subito mostrato un atteggiamento nervoso e le parole proferite... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: 10 ovuli di droga nascosti in bocca, arrestato 30enne al parco del Pionta

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Buongiorno e buon fine settimana in giro per Arezzo, la città in cui vivo dal 1971 foto @paolopierantini - facebook.com facebook

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