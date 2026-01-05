Centri anziani a Cisterna | Fiore all' occhiello per la città

Da latinatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I centri anziani di Cisterna sono un punto di riferimento importante per la comunità locale. Offrono spazi di socializzazione e attività che contribuiscono al benessere degli anziani, anche durante le festività, come i pranzi di Natale e le celebrazioni. Questi centri rappresentano un elemento fondamentale per il sostegno e l’integrazione degli anziani nel tessuto sociale della città.

“I centri anziani di Cisterna rappresentano una importante realtà del nostro territorio e le diverse attività messe in campo anche durante queste festività, tra le quali i pranzi di Natale e le feste, sono stati la conferma della fondamentale funzione di socializzazione e di sostegno alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

centri anziani a cisterna fiore all occhiello per la citt224

© Latinatoday.it - Centri anziani a Cisterna: "Fiore all'occhiello per la città"

Leggi anche: "Piazza San Giustino trascurata, ma dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città": la riflessione di un lettore

Leggi anche: Colleferro. La Chirurgia dell’Ospedale “Parodi Delfino” fiore all’occhiello della Sanità del Lazio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.