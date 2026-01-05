Centri anziani a Cisterna | Fiore all' occhiello per la città

I centri anziani di Cisterna sono un punto di riferimento importante per la comunità locale. Offrono spazi di socializzazione e attività che contribuiscono al benessere degli anziani, anche durante le festività, come i pranzi di Natale e le celebrazioni. Questi centri rappresentano un elemento fondamentale per il sostegno e l’integrazione degli anziani nel tessuto sociale della città.

