Centri anziani a Cisterna | Fiore all' occhiello per la città
I centri anziani di Cisterna sono un punto di riferimento importante per la comunità locale. Offrono spazi di socializzazione e attività che contribuiscono al benessere degli anziani, anche durante le festività, come i pranzi di Natale e le celebrazioni. Questi centri rappresentano un elemento fondamentale per il sostegno e l’integrazione degli anziani nel tessuto sociale della città.
“I centri anziani di Cisterna rappresentano una importante realtà del nostro territorio e le diverse attività messe in campo anche durante queste festività, tra le quali i pranzi di Natale e le feste, sono stati la conferma della fondamentale funzione di socializzazione e di sostegno alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
