Spacciatore arrestato in paese | vendeva cocaina vicino alla chiesa

Un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale della Valtrompia mentre stava consegnando una dose di cocaina a una persona, a pochi passi dalla chiesa di Inzino. L’arresto è avvenuto immediatamente dopo l’atto di cessione, nel cuore del paese. Le autorità hanno intercettato il soggetto durante le operazioni di controllo, interrompendo così un’attività illecita nel centro di Inzino.

Aveva appena ceduto una dose di cocaina a un cliente quando è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale della Valtrompia, a pochi passi dalla chiesa di Inzino. In manette è finito un 28enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati.