Il 14 marzo 2026, l’almanacco segnala eventi e ricorrenze per questa data. Oggi si ricordano particolarmente le celebrazioni religiose e le tradizioni associate al giorno, mentre l’attenzione si concentra anche su fatti storici o eventi culturali che si sono svolti in passato. La giornata viene introdotta con un saluto da parte di Francesco Vitale, che invita a seguire le ricorrenze di oggi.

almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto secolo noto per aver fondato diversi monasteri nel Massiccio di Giulia in Francia siamo 59 esimo giorno dell'anno mancano solo 306 giorni alla fine di questo 2026 iniziamo nel nostro il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 1953 di Scienziati James Watson e Francis Crick annunciano gli amici di aver determinato la struttura a doppia elica del DNA una coperta che cambierà per sempre la biologia la medicina nel 183 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio della serie televisiva Mash resto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 14-03-2026

Articoli correlati

Almanacco del 03-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per...

almanacco del 14/03/2026

Tutto quello che riguarda Almanacco del 14 03 2026

Temi più discussi: Almanacco 14 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 14 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Sabato 14 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 14 marzo.

Almanacco | Sabato 14 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano (il 74º negli anni bisestili). Mancano 292 giorni alla fine dell'anno. 1489 - La regina di Cipro, Caterina Cornaro, vende il suo regno alla Repubb ... pisatoday.it

Sabato 14 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e brillante, con una forte inclinazione alla riflessione e alla scoperta. È una persona che ama comprendere le leggi pr ... trevisotoday.it

Buon Venerdì 13 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - facebook.com facebook

L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 10 marzo 2026. SANTI DEL GIORNO: San Simplicio – Papa; San Macario di Gerusalemme – Vescovo; Sant’ Attala – Abate... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calen x.com