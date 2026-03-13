Almanacco | Sabato 14 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 marzo è il 74° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 291 giorni ancora da attraversare. Oggi si celebra Santa Matilde di Germania e si ricorda il proverbio del mese:

Sabato 14 Marzo è il 74° giorno del calendario gregoriano. Mancano 291 giorni alla fine dell'anno. 1964 – Una giuria di Dallas trova Jack Ruby colpevole dell'uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy 1967 – Il corpo del presidente statunitense John F. Kennedy viene spostato nel Cimitero nazionale di Arlington 1972 – Giangiacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei Gruppi d'Azione Partigiana, rimane ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio dell'alta tensione a Segrate (Milano). Il cadavere viene scoperto il giorno dopo 1989 – Il presidente statunitense George H. W. Bush vieta... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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