Allerta neve in Liguria si allargano le zone coinvolte | scenari e previsioni meteo

Le previsioni meteo in Liguria si fanno sempre più complicate. Arpal ha annunciato l’allerta gialla per neve che riguarda ora un’area più vasta, includendo anche i versanti di Levante. La neve potrebbe arrivare già questa sera, intorno alle 21, e interessare diverse zone, tra cui la Valle Scrivia, l’Aveto e la Val Trebbia. Le autorità invitano i cittadini a fare attenzione e a muoversi con cautela.

Arpal ha conferma l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) dalle ore 21 di lunedì 2 febbraio 2026, ai quali si affiancano anche i versanti padani di Levante (zona E, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia). Su entrambe le zone l’allerta nivologica proseguirà fino alle 9 di domani mattina. Arpal spiega che la mattinata è iniziata con cielo grigio e deboli piogge sparse. Ancora precipitazioni sparse dal pomeriggio, che in serata potranno avere intensità anche moderata sul centro della regione e potranno assumere carattere nevoso su D ed E a causa dell’abbassamento dello zero termico e della quota neve sui versanti padani.🔗 Leggi su Genovatoday.it

L'arrivo della neve in Liguria ha portato l'emissione di un'allerta gialla da parte di Arpal.

