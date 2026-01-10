Avellino-Sampdoria Tutino | Tre punti importanti siamo stati bravi fino alla fine

Dopo la vittoria dell’Avellino sulla Sampdoria per 2-1 al Partenio-Lombardi, Gennaro Tutino ha evidenziato l’importanza dei tre punti e l’impegno della squadra. Nel suo commento, l’attaccante ha sottolineato come il gruppo sia stato competitivo fino alla fine, contribuendo con il suo gol al risultato finale. Un risultato che rappresenta un passo importante nel cammino stagionale dei biancoverdi.

Festa Avellino, gli irpini volano con i gol di Palumbo e Tutino - A cinque dal termine accorcia Coda su rigore per il 2- rainews.it

Sampdoria, anno nuovo e vita vecchia: perde 2-1 ad Avellino - Nel giorno dell’esordio dei due neo innesti Brunori e Esposito, i blucerchiati si fanno male da soli: che papera di Ghidotti sul gol dell’ex Tutino, a segno anche Palumbo e Coda su rigore ... primocanale.it

BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione blucerchiata ufficiale per Avellino-Sampdoria. A differenza delle previsioni Brunori titolare ed Esposito dalla panchina. Forza Samp! - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.