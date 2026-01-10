Allegri frena sulla corsa Champions | Ci sono 6 squadre per i primi quattro posti E per lo scudetto dico questo

Max Allegri ha commentato la situazione attuale della Juventus e della corsa alla Champions League, sottolineando come siano sei le squadre in lizza per i primi quattro posti. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha anche espresso la sua opinione sulla lotta per lo scudetto, mantenendo un tono sobrio e realistico rispetto alle dinamiche di campionato. Le sue parole riflettono l’attenzione e la cautela tipiche di un momento di valutazione della stagione in corso.

Max Allegri ha parlato nella conferenza stampa precedente al match di domani tra Fiorentina e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni. SCUDETTO E CHAMPIONS – « Il calcio è pieno di sorprese, abbiamo giocato dopo Napoli-Verona e abbiamo pareggiato. Dobbiamo fare una corsa su noi stessi. Il pareggio di giovedì è un pareggio importante. Sono due punti mancati ma quel punto lì ci permette di essere momentaneamente secondi in classifica. Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, sapendo che per l'obiettivo c'è da far fatica.

