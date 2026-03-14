Allarme topi la consigliera Alpi | Sempre più ratti in città il porta a porta ha fallito

Una consigliera denuncia un aumento significativo di ratti in varie aree della città, segnalando che il sistema di raccolta porta a porta non sarebbe più efficace. Dopo un comunicato di novembre 2025 e un’interrogazione all’amministrazione comunale, si evidenzia come il problema si sia aggravato nel tempo. La presenza di topi è diventata un problema crescente, secondo quanto dichiarato dalla stessa esponente politica.

"In seguito al mio ultimo comunicato stampa di novembre 2025 e all'interrogazione rivolta all'amministrazione comunale, desidero sottolineare un problema che stiamo affrontando da troppo tempo: l'aumento esponenziale dei topi in diverse zone della nostra città. Purtroppo, la situazione non è migliorata, anzi, continua a peggiorare". "Sono giunte segnalazioni da Via Tomba e Via Naviglio dove i residenti hanno tentato di comunicare il problema anche tramite pec, ma senza ricevere risposte o soluzioni concrete. Il problema è diventato grave e, a livello igienico-sanitario, rappresenta una situazione invalidante. Questa giunta sembra non rendersi conto che l'introduzione del sistema di "porta a porta" ha portato solo disagi: topi, mancato decoro, abbandono di rifiuti e un aumento delle spese per i cittadini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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