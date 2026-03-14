A Faenza, la presenza di ratti è cresciuta in diverse zone della città, con un incremento che preoccupa le autorità locali. La consigliera comunale Cristina Alpi ha segnalato un peggioramento della situazione, evidenziando che il sistema di raccolta porta a porta sembra non essere abbastanza efficace per contenere il problema. La situazione ha generato timori riguardo agli aspetti sanitari legati alla proliferazione dei roditori.

La consigliera comunale Cristina Alpi ha lanciato un allarme preoccupante sulla proliferazione dei ratti in diverse zone della città di Faenza, evidenziando come il problema stia peggiorando invece di migliorare. Le segnalazioni giunte da Via Tomba e Via Naviglio descrivono una situazione igienico-sanitaria che sta diventando insostenibile per i residenti. La critica principale verte sul sistema di raccolta porta a porta, accusato di aver generato disagi aggiuntivi come l’abbandono dei rifiuti e un aumento delle spese domestiche. Nonostante le comunicazioni formali inviate tramite PEC e le interrogazioni precedenti risalenti a novembre 2025, l’amministrazione non ha fornito risposte esaurienti né soluzioni concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ratti a Faenza: il porta a porta fallisce, allarme sanitario

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