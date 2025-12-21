Achille Polonara la leucemia è in remissione | Dopo il coma non ricordavo mia figlia Vittoria

Achille Polonara, la leucemia è in remissione: “Dopo il coma non ricordavo mia figlia Vittoria” - Il giocatore di pallacanestro ha raccontato come ha scoperto di essere gravemente malato e i momenti subito dopo il risveglio: "Tutto è iniziato ... fanpage.it

La straordinaria storia di Achille Polonara: dalla leucemia alla rinascita e alla speranza - La storia di Achille Polonara rappresenta un potente esempio di resilienza e dedizione familiare in momenti di sfida e difficoltà. notizie.it

Achille Polonara vi aspetta oggi a #Verissimo, per un’intervista piena di forti emozioni - facebook.com facebook

