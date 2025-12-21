Achille Polonara la leucemia è in remissione | Dopo il coma non ricordavo mia figlia Vittoria
Il giocatore di pallacanestro ha raccontato come ha scoperto di essere gravemente malato e i momenti subito dopo il risveglio: "Tutto è iniziato con una febbre poi l'esame del midollo ha dato la sentenza". Sua moglie Erika parla della telefonata shock che arrivò dall'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Achille Polonara e sua moglie Erika e la forza dell'amore nella lotta contro la leucemia - Achille Polonara e sua moglie Erika raccontano i momenti difficili che hanno passato dopo il trapianto di midollo andato male che ha causato ad Achille un ... libero.it
Achille Polonara, la leucemia è in remissione: “Dopo il coma non ricordavo mia figlia Vittoria” - Il giocatore di pallacanestro ha raccontato come ha scoperto di essere gravemente malato e i momenti subito dopo il risveglio: "Tutto è iniziato ... fanpage.it
La straordinaria storia di Achille Polonara: dalla leucemia alla rinascita e alla speranza - La storia di Achille Polonara rappresenta un potente esempio di resilienza e dedizione familiare in momenti di sfida e difficoltà. notizie.it
