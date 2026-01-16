Maignan è straordinario | è il giocatore più decisivo del Milan Ecco i punti che ha dato al Diavolo

16 gen 2026

Maignan si conferma un elemento fondamentale per il Milan, dimostrando costante affidabilità e sicurezza tra i pali. La sua prestazione contro il Como ha contribuito in modo determinante alla vittoria dei rossoneri. In questa analisi, approfondiamo i punti chiave della sua partita e il ruolo cruciale che ricopre nel rendimento della squadra.

Como-Milan 1-3, i rossoneri reggano l'impatto formidabile del primo tempo della squadra di Fabregas che segna su calcio piazzato con Kempf, ma poi crea tantissime occasioni da rete, non trovando mai il secondo gol. Poi sale in cattedra Rabiot che prima si guadagna il rigore del pareggio e poi segna una grandissima doppietta nel secondo tempo. A tenere in piedi il Milan è stato Mike Maignan, autore di una partita eccezionale, specialmente nella prima frazione di gioco. Ecco le pagelle del portiere dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

