a tutti noi che disegniamo da schifo

Un autore spiega che la difficoltà nel disegnare deriva da un motivo semplice e chiaro, dimostrato da un test considerato infallibile. La sua analisi si rivolge a chi si considera incapace di creare immagini visive, offrendo una spiegazione diretta e senza ambiguità. La sua tesi si basa su un metodo che permette di verificare la propria abilità nel disegno, senza ricorrere a teoria o giudizi soggettivi.

«La ragione della mia e della vostra incapacità di disegnare è nitida. E c’è un test infallibile per capire se il problema è proprio quello (ma io mi rifiuto di farlo, perché sono fuori scala nella mia inettitudine)» Mettiamola così. Non conosco nessuno, ma proprio nessuno, che disegni peggio di me. Sono semplicemente negato. Me la posso cavare con un disegno geometrico, ché le linee diritte e le misure precise mi danno un appiglio, un punto di riferimento a cui ancorare la mia matita. Quando nei giornali si disegnavano a mano i menabò, cioè i progetti grafici delle pagine, ero piuttosto bravo, avevo un ottimo senso per gli spazi e le forme, e i colleghi mi chiedevano spesso una mano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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