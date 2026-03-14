Il trasporto pubblico nel mantovano ha subito danni per oltre 111mila euro a causa di episodi di bullismo sui bus gestiti da Apam. I mezzi sono stati vandalizzati e danneggiati, portando a costi elevati per la riparazione e la manutenzione. La situazione evidenzia un problema di sicurezza e di gestione del comportamento a bordo dei mezzi pubblici.

Il trasporto pubblico nel mantovano sta pagando un prezzo salato per il degrado dei suoi mezzi: oltre 111.484 euro di danni e migliaia di ore di lavoro per le riparazioni nel solo anno 2025, una situazione che si accompagna a un’impennata delle segnalazioni di bullismo nei primi mesi del 2026. Per contrastare questo scenario negativo, l’azienda Apam ha lanciato il progetto Lascia il segno, coinvolgendo circa 600 studenti in un percorso educativo con il Teatro Magro per promuovere il rispetto verso i beni comuni. I dati sono inequivocabili e pesanti: nel corso dell’anno precedente sono stati registrati ben 1.660 atti di vandalismo sui bus, comportando non solo costi diretti ma anche un impatto operativo significativo per la mobilità cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 111mila euro di danni: il bullismo sui bus Apam esplode

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