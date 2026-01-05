Comune non paga la ditta di costruzioni per oltre 111mila euro | condannato
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato il Comune di Lusciano al pagamento di oltre 111.000 euro alla ditta di costruzioni Bene Luigi. La decisione si basa sul ricorso presentato dall’impresa contro il mancato pagamento delle somme dovute, come stabilito dal decreto ingiuntivo. La sentenza evidenzia l'importanza del rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli enti pubblici.
La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, presieduta da Anna Pappalardo, si è pronunciata sul ricorso dell'Impresa Individuale Bene Luigi, rappresentata dagli avvocati Marcello Russo e Alessandro Sanseverino contro il Comune di Lusciano per l'adempimento del decreto ingiuntivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
