10 milioni per Mojtaba | caccia al nuovo leader iraniano

Il Dipartimento di Stato americano ha offerto una ricompensa di 10 milioni di dollari per l’arresto o la cattura di tre figure chiave dell’istituzione islamica, tra cui Mojtaba Khamenei, Ali Larijani e Ali Asghar. La decisione riguarda specificamente queste tre persone e il premio è stato annunciato di recente. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Il Dipartimento di Stato americano ha posto una ricompensa di 10 milioni di dollari per l’arresto o la cattura di tre figure chiave della islamica: Mojtaba Khamenei, Ali Larijani e Ali Asghar. Questa mossa arriva mentre il destino del nuovo leader supremo rimane incerto, con voci che lo descrivono come ferito, sfigurato e in fuga. La situazione interna al regime appare frammentata, con tensioni tra il clero e le Guardie della Rivoluzione, note come Pasdaran, che sembrano aver imposto l’ascesa dell’erede al potere. Le dichiarazioni ufficiali sono state scarse e prive di supporto audiovisivo, alimentando i sospetti sulla reale condizione fisica e mentale del capo dello stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 10 milioni per Mojtaba: caccia al nuovo leader iraniano Articoli correlati Cosa ha detto il nuovo leader iraniano Mojtaba KhameneiLa tv di stato iraniana ha letto il primo messaggio di Mojtaba Khamenei dopo la sua elezione a Guida Suprema dell'Iran. Una taglia da 10 milioni su Mojtaba. Hegseth: lui sfigurato e i leader topiTaglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei tre uomini di punta della Repubblica islamica. WARKII ABID UGU WAYNAA OO CAAWA IRAN KASOO BAXA XOG XASSAI AH Una selezione di notizie su 10 milioni per Mojtaba caccia al nuovo... Temi più discussi: Usa, taglia da 10 milioni per informazioni sui leader iraniani; La Guida Suprema degli immobiliaristi, Mojtaba Khamenei e le proprietà a Londra da 250 milioni (forse sedi per lo spionaggio); Iran: gli Usa offrono 10 mln per informazioni su Mojtaba Khamenei; Guerra Iran, Hegseth: Guida suprema ferita. Taglia da 10 milioni sui leader di Teheran. Una taglia da 10 milioni su Mojtaba. Hegseth: lui sfigurato e i leader topiLa Guida Suprema potrebbe essere già morta. Battaglia tra clero e Pasdaran ... msn.com Iran, scatta la caccia a Mojtaba Khamenei: Usa offrono 10 milioni. Trump: Regime al capolinea, colpiremo duroIl Dipartimento di Stato cerca informazioni su Mojtaba e i ministri chiave. Per la Casa Bianca il collasso è vicino ... affaritaliani.it MEDIO ORIENTE | Taglia da 10 milioni sui leader. Ma il regime sfida gli Usa in piazza. "Mojtaba sfigurato, si nasconde". Bombe su Teheran al corteo con Larijani e Pezeshkian #ANSA - facebook.com facebook Il segretario del consiglio supremo Larijani attacca il segretario alla Difesa Hegseth dopo gli insulti alla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei x.com