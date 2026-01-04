Riccione Comunità Solare entra nel vivo già partiti i primi progetti La nostra città è un modello
Riccione Comunità Solare 2035 ha avviato i primi progetti, segnando un passo importante verso la transizione energetica della città. Questo programma, patrocinato dal Comune di Riccione, rappresenta un impegno condiviso per promuovere un modello di sostenibilità e responsabilità sociale. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità in un percorso di innovazione energetica, consolidando Riccione come esempio di progresso e attenzione al benessere collettivo.
Entra nel vivo il programma Riccione Comunità Solare 2035, il primo patto di responsabilità sociale dedicato alla transizione energetica e al welfare energetico della città di Riccione, patrocinato dal Comune. Il patto, sottoscritto da otto attori del territorio - tra associazioni di categoria.
