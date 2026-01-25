VIDEO | WWE Saturday Night’s Main Event Montreal – Show completo

Il video presenta lo spettacolo WWE Saturday Night’s Main Event a Montreal, trasmesso una settimana prima della Royal Rumble 2026. Lo show include incontri di grande rilievo, che hanno contribuito a trasformarlo in un evento di grande importanza, quasi un Pay-Per-View. Un’occasione per rivivere momenti significativi del wrestling internazionale, con protagonisti di rilievo e incontri che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

VIDEO: Saturday Night’s Main Event – John Cena’s Final Match – Evento completoNel video di Saturday Night’s Main Event, si celebra l'ultimo incontro di John Cena, un'icona del wrestling che conclude la sua carriera con un evento memorabile.

