Webuild analisti | solidi risultati nel 2025 fiduciosi su margini e generazione di cassa

Gli analisti hanno commentato i risultati di Webuild per il 2025, evidenziando performance solide e ottimismo su margini e capacità di generare cassa. La società ha presentato i dati ufficiali, che sono stati analizzati da esperti del settore, sottolineando aspetti positivi nelle previsioni finanziarie e nelle prospettive future. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sul settore delle grandi opere e delle infrastrutture.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - I risultati 2025 di Webuild sono stati complessivamente accolti in modo positivo dagli analisti finanziari, che sottolineano la solidità della crescita registrata negli ultimi anni e il posizionamento favorevole del gruppo per migliorare redditività e generazione di cassa nel prossimo ciclo industriale. Nel complesso, il consenso degli analisti evidenzia come Webuild entri nella prossima fase industriale con fondamentali solidi, un backlog molto elevato e una presenza internazionale diversificata. In questo contesto, il nuovo piano industriale di giugno è atteso come il prossimo catalizzatore per mettere ulteriormente in evidenza il potenziale di creazione di valore del gruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Webuild, analisti: solidi risultati nel 2025, fiduciosi su margini e generazione di cassa Articoli correlati Il colosso bancario italiano segna risultati solidi nel 2025: utile stabile e aumento delle masse gestiteIl colosso bancario italiano Crédit Agricole Italia ha chiuso il 2025 con un bilancio che non solo resiste alle tempeste economiche, ma si impone... Renault, conti in chiaroscuro. Nel 2025 i margini si assottigliano ma la cassa si rafforzaIl 2025 si chiude in frenata per il gruppo Renault, che registra un calo del 15% dell’utile operativo ma rivendica al tempo stesso resilienza e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Webuild analisti solidi risultati nel... Temi più discussi: Webuild chiude con risultati solidi. Ma la guidance stabile delude il mercato; Webuild chiude il 2025 con risultati superiori alle attese. Dividendo di 0,081 euro e investor day a giugno; Breaking news infrastrutture - Webuild, Salini: risultati 2025 solidi e oltre il piano, piattaforma globale per affrontare il nuovo ordine mondiale; Webuild, ricavi 2025 per 13,6 miliardi (+15%), Ebitda a 1,2 miliardi (+18%). Perché Webuild crolla in Borsa?I maggiori azionisti di Webuild sono Salini Spa con il 38,5 per cento del capitale, Cdp Equity con il 16,4 per cento e Intesa Sanpaolo con il 4,6 per cento. startmag.it Webuild chiude il 2025 con risultati superiori alle attese. Dividendo di 0,081 euro e investor day a giugnoIl gruppo guidato da Piero Salini conclude il Piano Industriale 2023-25 superando i target. Nonostante i conti positivi, il titolo soffre a Piazza Affari ... milanofinanza.it Negli ultimi tre anni gli azionisti #Webuild hanno guadagnato il 160%. Eppure il titolo ora crolla in Borsa. https://loom.ly/9FnF5K8 - facebook.com facebook Pur avendo chiuso il 2025 con risultati superiori sia a quelli dell'anno precedente che alle aspettative, il titolo di #Webuild ha perso il 9 per cento in borsa. Ecco cos'è successo. L'articolo di @marcodellaguzzo x.com