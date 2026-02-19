Renault conti in chiaroscuro Nel 2025 i margini si assottigliano ma la cassa si rafforza

Renault ha registrato un calo del 15% dell’utile operativo nel 2025, a causa di una crescente pressione sui margini. Nonostante la diminuzione dei profitti, la casa automobilistica rafforza la propria liquidità, grazie a un aumento delle riserve di cassa. La decisione di investire in nuovi modelli elettrici e la riduzione dei costi hanno aiutato a mantenere stabile la posizione finanziaria. La compagnia continua a puntare sulla trasformazione verso la mobilità sostenibile, nonostante le sfide di mercato. La strategia di Renault si conferma in evoluzione.

Il 2025 si chiude in frenata per il gruppo Renault, che registra un calo del 15% dell'utile operativo ma rivendica al tempo stesso resilienza e solidità finanziaria in un contesto competitivo sempre più complesso. Il gruppo guidato dal CEO Francois Provost ha riportato un utile operativo di 3,6 miliardi di euro, pari al 6,3% del fatturato, in linea con le previsioni riviste a luglio. I ricavi hanno raggiunto 57,9 miliardi, in crescita del 3% (+4,5% a cambi costanti), sostenuti dall' espansione internazionale e dall' elettrificazione della gamma. Il risultato netto di pertinenza del gruppo è però negativo per 10,9 miliardi di euro, a causa soprattutto della svalutazione non monetaria da 9,3 miliardi legata al nuovo trattamento contabile della partecipazione in Nissan, oltre a 2,3 miliardi di contributi negativi da società collegate.