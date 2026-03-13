Wales Bonner presenta il nuovo polo ‘Cypher’, caratterizzato da dettagli in lana che creano un forte contrasto visivo. Il capo si distingue per un design che combina elementi di colore e texture, evidenziando un approccio stilistico distintivo. Questa proposta fa parte della collezione attuale del marchio, che si concentra su capi con dettagli ricercati e un’interpretazione moderna del classico.

L'identità visiva della polo Wales Bonner 'Cypher' si fonda su una dialettica cromatica netta e intenzionale, dove l'incontro tra la maglia di lana nera e il colletto bianco crea un punto focale immediato. Questo non è un semplice accento estetico, ma la traduzione materiale del concetto stesso del brand: un "codice" che richiede decodifica. Il tessuto scuro, identificabile come una struttura a maglia o jersey di alta qualità, funge da telaio neutro che permette al dettaglio del colletto di emergere con forza grafica.

© Ameve.eu - Wales Bonner Polo ‘Cypher’: Lana, contrasto e codice

