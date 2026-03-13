Wales Bonner Polo ‘Cypher’ | Lana contrasto e codice
Wales Bonner presenta il nuovo polo ‘Cypher’, caratterizzato da dettagli in lana che creano un forte contrasto visivo. Il capo si distingue per un design che combina elementi di colore e texture, evidenziando un approccio stilistico distintivo. Questa proposta fa parte della collezione attuale del marchio, che si concentra su capi con dettagli ricercati e un’interpretazione moderna del classico.
Il codice visivo: come il contrasto bianco su nero definisce il 'Cypher'. L'identità visiva della polo Wales Bonner 'Cypher' si fonda su una dialettica cromatica netta e intenzionale, dove l'incontro tra la maglia di lana nera e il colletto bianco crea un punto focale immediato. Questo non è un semplice accento estetico, ma la traduzione materiale del concetto stesso del brand: un "codice" che richiede decodifica. Il tessuto scuro, identificabile come una struttura a maglia o jersey di alta qualità, funge da telaio neutro che permette al dettaglio del colletto di emergere con forza grafica.
