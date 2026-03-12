Wales Bonner presenta la collezione ‘Cadence’, caratterizzata da capi realizzati in seta e viscosa. La linea combina elementi di stile ibrido, creando un look che mescola diverse influenze. La collezione si distingue per l’uso di tessuti pregiati e tagli che esaltano la versatilità dei vestiti. La scelta dei materiali punta a offrire comfort e stile in un’unica soluzione.

La scelta dei materiali nella camicia Wales Bonner 'Cadence' rappresenta un punto di svolta nell'estetica contemporanea, dove l'artigianato incontra lo streetwear. Il tessuto principale è una fusione precisa tra viscosa e seta, una combinazione che non è casuale ma studiata per bilanciare due esigenze opposte: la fluidità della prima e il prestigio della seconda.

© Ameve.eu - Wales Bonner ‘Cadence’: Sete e Viscosa per un Look Ibrido

