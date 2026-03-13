Vuole rapire una bambina di due anni ma viene fermata dalla polizia | denunciata per tentato sequestro di persona

Nella serata di ieri, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi nel rione di Roiano, una donna brasiliana di circa trent'anni ha cercato di rapire una bambina di due anni. La donna è stata fermata dalla polizia e denunciata per tentato sequestro di persona. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, attirando l'attenzione dei presenti.

Non è una fake news, né un allarmismo provocato dai social. Nella serata di ieri 12 marzo, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi nel rione di Roiano, una donna di nazionalità brasiliana sulla trentina ha tentato di rapire una bambina di circa due anni. I fatti sono avvenuti intorno alle 20 e davanti ad alcuni avventori che sostavano nella zona. Dopo la chiamata al 112 effettuata dalla madre della bimba, sul posto si sono catapultati alcuni equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste che hanno calmato gli animi, particolarmente caldi in quel frangente. L'episodio è particolarmente serio, in quanto la donna, dopo essere stata trasportata negli uffici della questura, è stata denunciata per tentato sequestro di persona. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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