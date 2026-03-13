vlahovic juventus rinnovo a un passo

La Juventus e Dusan Vlahovic stanno per firmare un nuovo contratto, segnando un passo importante nel futuro dell’attaccante. Fino a qualche mese fa, si pensava che il club fosse deciso a separarsi dal giocatore e a cercare un sostituto. Ora, la trattativa sembra arrivata alla fase finale, con le parti che stanno definendo i dettagli dell’accordo.

Fino a qualche mese fa, la storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembrava esser giunta al capolinea, con la società pronta a salutare il giocatore e ad investire in un altro centravanti. Adesso le carte in tavola sembrano cambiate: la priorità del serbo è restare a Torino e indossare la maglia bianconera almeno per la prossima stagione. Le parole di Vlahovic. È da due settimane a questa parte che, tra i pensieri della dirigenza bianconera, spicca il rinnovo di Vlahovic, prossimo alla scadenza di contratto a giugno. Un tema che ha fatto parlare molto: l’ ex Partizan e Fiorentina è stato spesso considerato uomo-mercato sin dalla sua seconda stagione a Torino, quando a parlare per lui erano alcune prestazioni sottotono e le continue ricadute fisiche legate alla pubalgia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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