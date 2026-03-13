Vis Pesaro-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | novità a centrocampo e in attacco

Sabato 14 marzo alle 17.30, allo stadio Benelli, si affrontano Vis Pesaro e Ternana in un match anticipato. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con alcune novità in formazione, in particolare nel reparto centrocampo e in attacco. I responsabili tecnici stanno definendo le probabili formazioni, che potrebbero vedere alcuni cambi rispetto alle ultime uscite.

Le formazioni di Vis Pesaro e Ternana si sfidano nell’anticipo di sabato 14 marzo (ore 17.30) allo stadio Benelli. I biancorossi sono rientrati pienamente nella corsa ai play off grazie alle ultime due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta al cospetto della Juventus Next Gen. Diverse le assenze per mister Roberto Stellone. Sarà squalificato Giovannini mentre cinque sono gli indisponibili: Ceccacci, Tavernaro, Vezzoni, Franchetti e Jallow. L’undici titolare risente inevitabilmente delle defezioni. Nel reparto difensivo potrebbe trovare spazio Zoia, con Barranco destinato inizialmente alla panchina. In mezzo al campo dovrebbero agire Paganini e Durmush, mentre Nicastro sarà il terminale offensivo della squadra marchigiana. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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