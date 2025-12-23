Venezia-Virtus Entella diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Venezia-Virtus Entella, match della diciottesima giornata di Serie B 2025/2026, si svolge con obiettivi diversi per le due squadre. I veneti cercano continuità in classifica, mentre i liguri vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro, in un contesto di stagione ancora aperto e competitivo.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari vogliono rimanere aggrappati nella zona alta della classifica, mentre I liguri devono tenere alla larga la zona pericolosa. Venezia-Virtus Entella si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari vanno a caccia di conferme dopo i 16 punti raccolti nelle ultime sei gare. La squadra di Stroppa, adesso terza in classifica, puntano diritti alla promozione diretta. Situazione difficile per i liguri, che non vincono da un mese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

