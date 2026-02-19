VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026 tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14 | 30

Il governo ha aperto il periodo per aggiornare le graduatorie delle supplenze dal 23 febbraio, causa la necessità di rinnovare le liste per il triennio 2026-2028. La data di inizio è stata comunicata dalla Uil Scuola Rua, che organizza un question time con Vannini in diretta. L’evento si svolgerà lunedì 23 febbraio alle ore 14:30, offrendo spiegazioni passo dopo passo sui nuovi criteri. Il tutorial sarà visibile online e risponde alle domande di insegnanti e aspiranti supplenti.

Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze per il periodo 2026-2028. Per tutti i passaggi spiegati, passo dopo passo, la redazione di Orizzonte Scuola organizza la consueta video guida in diretta con tutti i passaggi spiegati. In collegamento Roberta Vannini (Uil Scuola Rua). Conduce Andrea Carlino. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30 .