Balenciaga Giacca Oversize | La nostra opinione

Balenciaga ha lanciato una nuova giacca oversize, disponibile nelle sue boutique e online. Il capo si distingue per il taglio ampio e il design minimalista, che caratterizzano la collezione attuale del marchio. La giacca è stata mostrata nelle ultime settimane attraverso campagne pubblicitarie e sfilate, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione che permettono di effettuare acquisti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tela trapuntata e silhouette estrema: l'estetica del 'trash luxury'. La giacca Balenciaga si distingue immediatamente per la sua finitura visiva, che richiama un denim lavato scuro, quasi nero antracite. Questa scelta cromatica non è casuale; nel contesto della moda di lusso contemporanea, il trattamento superficiale dei tessuti mira a conferire un aspetto vissuto e decadente, elemento cardine dell'estetica definita come "trash luxury".