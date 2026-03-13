Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 13 marzo 2026, Astral ha diffuso nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L’azienda ha fornito informazioni in tempo reale attraverso il servizio Astral infomobilità, offrendo dettagli sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della zona. Le comunicazioni sono destinate a chi si sposta in auto o utilizza i mezzi pubblici nella capitale e dintorni.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente da poco rimosso permangono code residue tra Ferentino e Frosinone verso Napoli Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code tra via dei rutuli Aprilia in direzione di Latina ci possiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino a Tuscolana interna tra Cassia e Salaria tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook